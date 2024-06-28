مؤلف "ولاد رزق3" لـ"الخليج 365": الدم الجديد بالفيلم عوض غياب الفيشاوي وأحمد داود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الكاتب والسيناريست صلاح الجهيني عن سعاددته بمشاركة نجوم كبار كضيوف شرف في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق: القاضية"، وبينهم النجم الكبير كريم عبدالعزيز.

وتابع الجهيني في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تعليقا على مشاركة الفنان علي صبحي والفنان أحمد رافعي في الجزء الجديد، وحصولهما على إشادات من الجمهور والنقاد: "علي انضم لولاد رزق وكان عنده كيميا مع الأبطال وتواجد على الأفيش، والرافعي عامل دور كبير بالأداء الهايل ده، وكمان فيه أسماء جلال وكل الناس دي ضخت دم جديد وكويس يبقى فيه التنويعة دي بين النجوم الكبار والخبرة".

وعن غياب النجمين أحمد الفيشاوي وأحمد داود عن الجزء الجديد، وهل شعر بالقلق بسبب هذا الغياب، قال "كنت قلقان كتير هما إخواتنا وزعلت إنهم مقدروش يبقوا معانا لكن يمكن الدم الجديد عوض ده، لأنه منح الفيلم شيء جديد".

ويحقق "ولاد رزق – القاضية" نجاحا جماهيريا كبيرا، ويتربع على عرش قائمة الإيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائي. الفيلم تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، أحمد الرافعي، سيد رجب، علي صبحي، نسرين أمين، أسماء جلال، ومجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الذين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: كريم عبدالعزيز وأحمد فهمي، ومن إنتاج Raw Entertainment، Film Square، G Creations، Synergy Films، وتوزيع كل من Orient Films، .Boulevard Studios

جدير بالذكر أن الفيلم تم دعمه من موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، والتي يتولى رئاستها المستشار تركي آل الشيخ.