بعد “ولاد رزق” طارق وعمر العريان مع زوي سالدانا…اقرأ التفاصيل

بعد نجاح فيلمه ولاد رزق الذي حقق اعلي نسبة إيرادات في تاريخ السينما العربيه ، تعلن شركه Raw للمنتج طارق – العريان عن طرح فيلم The Absence of Eden في صالات ودور العرض السينمائية في الشرق الأوسط وذلك بداية من ٢٧ يونيو ٢٠٢٤.

الفيلم من بطولة نجمة فيلم افاتار Zoe Saldana والنجمة ذات الأصول الاتنية Adria Arjone ،Garrett Hedlun ومن إخراج Marco Perego وشارك في الاشراف علي العمل المخرج العالمي مارتن سكورسيزي .

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وتدور احداثه حول قصة حبيبين يتصارع حبهما للبقاء في ظل توتر الأوضاع علي الحدود الجنوبية الامريكية، كما يكشف الفيلم معاناة المهاجرين وصعوبة حياتهم من خلال موظف الهجرة الذي يقابل حبيبته السابقة في وقت تكافح للهروب من ماضيها.