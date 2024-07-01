بطل “طائر الرفراف” في عمل سينمائي جديد

يستعد بطل المسلسل التركي “طائر الرفراف” مارت رمضان ديمير، لخوض تجربة سينمائية جديدة، حيث تعاقد على بطولة فيلم جديد سيتم تصويره خلال فصل الصيف الجاري، من إنتاج “OGM Pictures” ومن إخراج تشاري فيلا لوستوفالي، التي قامت بإخراج عدة مسلسلات ناجحة منها “شقة الأبرياء” و”بويراز كارايل”، “اليوم الثامن” وغيرها.

في السياق نفسه، تمّ تداول صورة لـ “ديمير” عبر مواقع التواصل الإجتماعي، جمعته مع المنتج اونور غوفناتام صاحب شركة الانتاج OGM وذلك مع انتشار خبر توقيع العقد للقيلم الجديد.

نذكر أن مواقع التواصل الإجتماعي ضجت مؤخراً، بخبر زواج كل من الممثلَين التركيَين عفراء ساراتش أوغلو وزميلها الممثل مارت رمضان ديمير، بطلَي مسلسل “الطائر الرفراف” في إسبانيا، إلا ان مصادر قريبة من الثنائي نفت لمواقع تركية تُعنى بالمشاهير زواج افرا ومارت وأكّد المصدر انهما ذهبا لقضاء العطلة في اسبانيا فقط خاصة بعد انتهاء الموسم الثاني من العمل.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

الجدير ذكره ان طاقم مسلسل “الطائر الرفراف” احتفل مؤخراً بانتهاء عرض الموسم الثاني منه والذي حقّق نجاحًا كبيرًا والجمهور بإنتظار الموسم الثالث، الذي سيشهد على تغييرات عديدة منها انفصال الكاتب محمد باريش جونجر عن كتابة المسلسل بجزئه الثالث.