شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "نويت أعانده" من ألحان كاظم الساهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة التونسية لطيفة عن طرحها كليب أغنيتها الجديدة "نويت أعانده"، اليوم في تمام الساعة 6، عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان كاظم الساهر، توزيع إبراهيم الراديو، إخراج جميل جميل المغازي".

ونشرت لطيفة عبر حسابها بموقع "X" مقطع من فيديو كليب الأغنية، معلقة عليها ببعض كلماتها، حيث كتبت: "نويت أعانده.. ومهما يتقل مش هسأل.. نويت أعانده.. ولما يسأل أنا هتقل وأزيد في عنده.. نويت أعانده، استنوا كليب أغنية "نويت أعانده النهاردة الساعة 6 على قناتي على اليوتيوب".

يذكر أن النجمة لطيفة حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد إطلاقها عدد من كليبات ألبومها الجديد عبر قناتها على "يوتيوب"، منها كليبات "يا ليالي" و "مفيش ممنوع" و "بتقول جرحتك"، وأخيرا أغنية "ضعف الإحساس"، التي هي من من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم، ومن إخراج وليد ناصيف الذي أخرجها بالذكاء الاصطناعي Ai.

وتقول كلمات أغنية ضعف الإحساس:

ضعف الإحساس يا قلبي شيء ملهوش عتاب

زي اللي قلبه قال مش هجيب وغاب

عد الأحضان وشوف باقيلي كام حبيب

خلي اللي يروح يروح خلاص مفيش نصيب

بكره اللي يقول هموت وأعيش معاك

قوله 100 كداب