شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها: رب العالمين يبعد عني وينجينى من أعدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة نوال الزغبي، بعيد ميلادها اليوم، وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات "X": "بعيد ميلادي بتمنى رب العالمين يبعد عني وينجيني من أعدائي المنظورين وغير المنظورين ويعطيني الصحة والسعادة".





وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، مؤخراً، اغنية بعنوان "من باريس" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات خالد فرناس والحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وكانت قد صورتها الزغبي على طريقة الفيديو كليب في بيروت تحت ادارة المخرج اللبناني نضال بكاسيني.

وطرحت مؤخرًا نوال الزغبى أغنية "فخامة معاليك"، حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

وطرحت نوال الزغبى آخر أعمالها الغنائية بعنوان "ريتو" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سيلمان، توزيع عمر صباغ، إخراج فادي حداد.