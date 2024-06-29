شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يجسد 3 شخصيات مختلفة فى العرض الجديد لـ"حكايات تاء مربوطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر ثلاث شخصيات متباينة في العرض الجديد لمسرحية "حكايات تاء مربوطة"، التي ستعرض يوم الخميس المقبل 4 يوليو علي مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون الساعة الثامنة والنصف، والعرض يقدم برعاية المجلس القومي للمرأة، ولجنة الفنون والآداب برئاسة الدكتورة رانيا يحيي عميد معهد النقد الفني.

المخرج المسرحي والفنان جمال عبد الناصر يجسد شخصية مذيع لأحد البرامج التى تهتم بقضايا المرأة على السوشيال ميديا ويحمل عنوان "حكايات تاء مربوطة"، يناقش من خلاله أهم القضايا والهموم التى تواجه المرأة فى كل المراحل العمرية لها والتغيرات الاجتماعية التى تطرأ عليها، وينهل العرض من قصص حقيقية من الواقع المصرى والعربى.



الفنان جمال عبد الناصر

ويقدم أيضًا جمال عبد الناصر شخصية "طارق" ذلك الشاب الذي تسيطر عليه زوجته وتدفعه لطرد أمه من منزلها الذي زوجته فيه وساعدته ووقفت بجواره، ولكنه بعد كل ذلك يطالبها بالعيش في دار مسنين، أما الشخصية الثالثة فهي شخصية "إبراهيم" الأب الذي ينجرف من خلال ابنته للسوشيال ميديا بعد غضبه ورفضه في البداية انجراف ابنته.

العمل المسرحى "حكايات تاء مربوطة" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان حازم الصواف، ويشارك في البطولة جمال عبد الناصر، حازم رأفت، أيمن سمير، ماريان فهمي، إسلام محمد صلاح، أسماء بدران، آية محمود، إيمان عباس، نيللي كريم، لمياء رضا، سالي نصار، فاطيما العربي، محمود مجاهد، وبمشاركة مجموعة من الفنانين الكبار المشاركين كضيف شرف منهم الفنانة عبير فاروق.



مشهد من مسرحية حكايات تاء مربوطة

جدير بالذكر أن الفنان والمخرج جمال عبد الناصر درس التمثيل فى استوديو مركز الإبداع الفنى مع المخرج الكبير خالد جلال من خلال منحة تقدمها وزارة الثقافة، واستمرت الدراسة لمدة ثلاث سنوات بداية من 2003 والتخرج كان عام 2006، كما درس الإخراج فى دفعة أخرى باستوديو مركز الإبداع الفنى بإشراف المخرجين الكبيرين خالد جلال وعصام السيد، وقدم مشروع مسرحية "العاصفة" لشكسبير، وتخرج عام 2010، وشارك من قبل كممثل في مسرحيات "روح وجسد" للمخرج عادل سعيد علي مسرح الطليعة، "الإسكافي ملكا" علي المسرح القومي مع المخرج خالد جلال، الملك لير برؤية كوميدية مع المخرج ياسر الطوبجي، ومسرحيات "هبوط اضراري"، و"أيامنا الحلوة" مع المخرج الكبير خالد جلال، وشارك في مسلسلات: مولانا العاشق، العميل 1001، أيوب، مع الفنان مصطفي شعبان، ومسلسل "الهاربة 2" مع الفنانة تيسير فهمي، وفيلم "حظ سعيد" مع الفنان أحمد عيد، وغيرها من الأعمال، كما أنه يمتلك رصيد حوالي 18 عملاً مسرحيًا قام بإخراجها علي مسارك الدولة ومسرح القطاع الخاص والحر.