شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح ريمكس أحدث أغانيه بعنوان الطعامة بطريقة المقسوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم الكبير عمرو دياب ريمكس أغنيته الجديدة بعنوان "الطعامة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وذلك بعدما طرحها بشكل عادى الأسبوعين الماضيين، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد إبراهيم، ومن المقرر أن يطرح الهضبة باقى أغانى ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة.

ويحيى عمرو دياب حفلاً غنائيًا كبيرًا مساء اليوم السبت في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، ويقدم الهضبة فيها فاصلا غائيا مميزا من أغانية القديمة والحديثة منها، "ميال، وهى عاملة إيه، وإنت الحظ، وبرج الحوت، وقدام مرايتها، ونغمة الحرمان، وعودونى، وقمرين وغيرها من أغانية التى حازت على إعجاب جمهوره وحققت نجاحا فى كل مكان خلال شواره الغنائى الطويل،.

يذكر أن عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا هو الأضخم بين حفلات العيد بدبي وذلك وسط حضور جماهيري غفير واحتشد الجمهور من مختلف الجنسيات قبل الحفل بساعات منتظرًا الهضبة الذي تحقق حفلاته في دبي أعلى حضور جماهيري.

وصعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام اغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من الجمهور وقدم الهضبة مجموعة من أشهر أغانيه وهي بحبه، ده لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك، أنا الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة.