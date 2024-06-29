شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" ترحب بمقترح مصطفى كامل بزيادة فواتير علاج الأعضاء لـ500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

رحب مجلس نقابة المهن الموسيقية بالإجماع بمقترح النقيب العام الفنان مصطفى كامل الذي طرحه مؤخرًا مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بزيادة فواتير (مخصص العلاج الشهري) لأعضاء الجمعية العممومية بنسبة 45% من المبلغ السابق بزيادة 150 جنيهًا ليصبح المبلغ كاملاً 500 جنيه بدلاً من 350 لــ"روشتة العلاج"، و600 جنيه لــ"روشتة" الأمراض المزمنة.

وأكد الفنان مصطفى كامل نقيب موسيقيي مصر أنه سيعقد اجتماعًا لمجلس الإدارة خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار بشكل رسمي والتوجيه ببدء التنفيذ من 1 يوليو المقبل.

وأعلن مؤخرًا الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط.

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة.