نيللي كريم تشارك هنيدي بطولة فيلم «الإسترليني»

تعاقدت الفنانة نيللي كريم مؤخرا علي مشاركة الفنان محمد هنيدي أحدث أعماله السينمائية فيلم «الإسترليني»،الذي يبدأ تصويرة في شهر سبتمبر المقبل بالاراضي السعودية.

تفاصيل فيلم «الإسترليني»

فيلم «الإسترليني»بطولة محمد هنيدي ونيللي كريم ، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم .

مسلسل «فراولة»

يذكر أن مسلسل «فراولة» والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان الماضي هوآخر مشاركات الفنانة نيللي كريم الدرامية كما شاركت مؤخرا في فيلم «السرب» من بطولة شريف منير واحمد السقا ومحمد ممدوح ودياب من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

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