طارق لطفي “صعيدي” في أجدد أعماله التلفزيونية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدأ النجم طارق لطفي، تحضيرات أجدد أعماله التلفزيونية بعدما تعاقد على بطولة مسلسل جديد من تأليف أمين جمال وإخراج محمد يحيى مورو.

يجسد طارق لطفي شخصية صعيدي خلال أحداث المسلسل الذي المقرر أن يخرج للنور خلال الفترة المقبلة.

كما يستعد طارق لطفي لتصوير الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، والمقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

بعدما حقق مسلسل “العتاولة” نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، تعاقد طارق لطفي على بطولة “العتاولة 2″، ويشاركه بطولته النجم أحمد السقا، ومن المقرر بدء تصوير أحداثه خلال الفترة المقبلة.

أعلن المخرج أحمد خالد موسى، عن مفاجأة كبيرة وهي وجود جزء ثانٍ، وكتب: “العتاولة 2 رمضان 2025، إن شاء الله أول جزء تانى فى حياتي مع ألذ شركة ومنتج ونجوم وكرو ويلا بينا “.

ومن المقرر بدء تصوير مسلسل “العتاولة 2” بداية شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن يشهد الجزء الثاني ظهور أبطال جدد، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابه الجديدة.

تدور أحداث مسلسل “العتاولة” داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ويقدم قصة اجتماعية مشوقة عن عائلة “العتولي” التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحارة. يواجه “عمر العتولي” زعيم العائلة العديد من التحديات والصراعات مع بعض أهالي الحارة، بينما يحاول “حسن العتولي” شقيقه أن يساعده في حل هذه الصراعات والحفاظ على اسم العائلة.