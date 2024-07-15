شكرا لقرائتكم خبر عن عودة Euphoria بموسمه الثالث فى يناير المقبل بنفس طاقم التمثيل والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل Euphoria بطولة النجمة العالمية زندايا، عن عودته بموسم ثالث من المقرر أن يمنح الضوء الأخضر في يناير المقبل، حيث إن عملية الإنتاج ستنطلق بشكل رسمي بداية عام 2025 مع عودة نفس طاقم التمثيل والإنتاج، على أن يبدأ التصوير نهاية العام المقبل مع عودة جميع الممثلين الرئيسيين.

وسبق وتحدثت زندايا، عن تأخير الموسم الثالث من Euphoria، مدعية أنها ليس لديها أي فكرة عن موعد أو ما إذا كان سيبدأ الإنتاج قريبًا، خاصة أنه مر ما يزيد عن عامين منذ عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل HBO الناجح بنهاية مثيرة.

وشهد الموسم الثالث تأخيرات في التصوير والإنتاج نتيجة إضرابات التمثيل والكتابة العام الماضي، بالإضافة إلى تأخر المؤلف سام ليفينسون في استكمال السيناريو.

وفي بيان صدر مؤخرًا، أعلنت شبكة HBO أن الموسم القادم لا يزال معلقًا، وأن طاقم الممثلين المطلوبين لديهم الحرية في استكشاف فرص التمثيل الأخرى في هذه الأثناء، وأضافت الشبكة أنها والمؤلف "لا يزالان ملتزمين بتقديم موسم ثالث استثنائي".

ومن ثم علقت زندايا على الوضع، على الرغم من أنها تعمل كمنتجة تنفيذية في المسلسل، إلا أنها قالت إنها "ليست مسؤولة" عنه، وقالت لمجلة Variety: "إذا كان التأخير هذا مناسبًا للشخصيات، وكل شيء يسير كما ينبغي لصالح المسلسل، فهذا لا يسبب مشكلة، ولكننى يجب أو أؤكد أن الأمر يتجاوزني."