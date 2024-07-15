بالفيديو – محمد رمضان يستعرض مهاراته في كرة القدم والجمهور يعلّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً بدا فيه داخل منزله في الساحل الشمالي وهو يستعرض مهاراته في لعب كرة القدم.

وظهر رمضان في الفيديو على حافة حوض السباحة وهو يداعب الكرة باحترافية على أنغام أغنيته الأخيرة “مفيش كده” ليقفز بعدها مع ابنيه في المياه.

وعلّق متابعو رمضان على الفيديو حيث أُعجب عدد كبير منهم بموهبته في لعب الكرة، وداعبه بعضهم بتشبيهه بلاعب البرتغال العالمي وفريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

من ناحية أخرى، كان محمد رمضان قد نشر عبر حساباته المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه وهو يكشف تفاصيل صفعه لأحد معجبيه خلال تجوّله في إحدى قرى الساحل الشمالي، مقدّماً اعتذاره لأهل الشاب.

وقال رمضان في الفيديو: “الجمهور العدل الأصيل الغالي ألف شكر وربنا ما يحرمنيش منكم على وقفتكم معايا ومساندكم، وقرأت وسمعت قد إيه دافعتم عني وغلّطتم الولد الصغير، ولكن أنا عملت الفيديو ده علشان أعترف بخطئي وأعتذر لأهل الولد الصغير، إني إيدي اتمدت عليه وأنا عارف إنه عيّل صغير”.

وأضاف: “لما غلط في الأول قلّعته الكاب وبصّيت في وشه لقيت إنه صغير وقلت له اسمك إيه؟ ولما رجع غلط تاني لفّيت وقلت له هات التليفون وخبّاه، وما تملكتش نفسي وضربته قلم بسيط والقلم البسيط ده طيّر له الكاب والنضّارة، ولو نعتبر أن الناموسة اللي وقفت على خدّي قلم فأنا أستاهل خمسة لأني مديت إيدي على عيّل صغير ودي لا رجولة ولا بطولة”.

واختتم محمد رمضان حديثه بالقول: “وأنا ما تمالكتش نفسي لما خدت تليفونه ومسحت الفيديو وحد قال لي اكسر له تليفونه علشان ما يعملش كده تاني، قلت له لو هو غلط أبوه وأمه ذنبهم إيه يجيبوا له تليفون تاني، خاصة لما عرفت إنه من قرية تانية، وقلت لهم روّحوه، والأمن قال اعمل له محضر فقلت لهم لا يروح بعد إذنكم”.