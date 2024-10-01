رحيل أسطورة أغاني “الريف” كريس كريستوفرسون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي المغني كريس كريستوفرسون، الذي كان واحداً من أكثر المغنيين ومؤلفي الأغاني الأميركيين تأثيراً في عصره بأعمال مثل “مي اند بوبي ماكجي” أو (أنا وبوبي ماكجي)، يوم السبت عن عمر ناهز 88 عاماً.

وأعلنت عائلة كريستوفرسون، الذي كان ممثلاً ناجحاً أيضاً، نبأ وفاته في بيان.

وكان كريستوفرسون يعاني من فقدان الذاكرة منذ بلوغه سبعينيات العمر. وقال متحدث باسم العائلة في بيان إن المغني الأميركي توفي بسلام في منزله في ماوي بهاواي محاطا بأفراد عائلته، لكنه لم يذكر سبب الوفاة.

وكريستوفرسون متعدد المواهب والقدرات، فكان رياضياً يتمتع بحساسية الشعراء وضابطاً سابقاً في الجيش وطيارا يقود طائرات الهليكوبتر وحاصل على منحة رودس للدراسات العليا.

وأثبت كريستوفرسون نفسه لأول مرة في عالم الموسيقى بصفته مؤلف أغاني في ناشفيل، عاصمة موسيقى الريف، حيث كتب أغاني ناجحة مثل “هيلب مي ميك إت ثرو ذا نايت” أو (ساعدني على تجاوز الليل) و”فور ذا جود تايمز” أو (من أجل الأوقات الحلوة).

وأصبح مغنيا معروفا في أوائل حقبة السبعينيات بصوته القوي وممثلا مطلوبا للعمل خاصة أمام باربرا سترايساند في فيلم “استار إذ بورن” أو (مولد نجمة)، أحد أشهر الأفلام في عام 1976.