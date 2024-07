يعرض غدًا في "زاوية".. 10 معلومات عن فيلم الرعب والإثارة المرتقب "Longlegs"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت سينما "زاوية" عن بدء عرض فيلم الرعب والإثارة "Longlegs" ضمن عروض الأسبوع وذلك غدًا الأربعاء بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرعب والإثارة وتدور أحداثه حول محققة فيدرالية تطارد قاتل متسلسل، تكتشف عدد من الأدلة الغامضة التي يجب عليها حلها لإنهاء سلسلة القتل المرعبة.

ويشارك ببطولة الفيلم الممثل الحائز على جائزة الأوسكار نيكولاس كيدج، وتشاركه البطولة الممثلة الأمريكية مايكا مونرو، ويحتل الفيلم المركز الثاني بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي بإيرادات بلغت 22 مليون دولار.

وإليكم 10 معلومات عن فيلم الرعب المرتقب "Longlegs":

1- تم مقارنة قصة الفيلم بفيلم الرعب الشهير "The Silence of the Lambs" عام 1991 بطولة النجم أنطوني هوبكنز.

2- الفيلم إنتاج استوديو "Neon".

3-يجسد الممثل نيكولاس كيدج شخصية القاتل المتسلسل "Longlegs" ولاقى دوره إشادات من قبل النقاد والجمهور.

4- الفيلم تقدر ميزانيته الإنتاجية بأقل من 9 مليون دولار وهو ما حصده في افتتاحيته في دور العرض الأمريكي.

5- التعاون الثاني بين نيكولاس كيدج ومخرج الفيلم أوزجود بيركنز بعد فيلم "Pig" عام 2021.

6- أجر نيكولاس كيدج 5 مليون دولار.

7- براد بيت كان مرشحًا لبطولة الدور قبل نيكولاس كيدج.

8- مخرج الفيلم هو نجل أنتوني هوبكنز الممثل الذي اشتهر بلعب دور نورمان بيتس بفيلم ألفريد هيتشكوك "Psycho" عام 1960.

9- أكد من شاهدوا الفيلم انه يشبه كثيرًا فيلم الرعب الشهير "The Silence of the Lambs" عام 1991.

10- الفيلم على تقييم 7.4/10 من موقع Imdb.