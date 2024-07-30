ابنة فنان شهير تكشف تفاصيل خلافه مع عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز في برنامج “أنا وهو وهي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، كشفت نسرين عكاشة، ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة كواليس خلافه مع الفنان عادل إمام، وسبب رفض الأخير لعب دور “حسن أرابيسك” في المسلسل الشهير، على الرغم من أنه كان المرشّح الأول للدور، قبل أن يذهب الى الفنان الراحل صلاح السعدني.

وقالت نسرين: “عادل إمام كان أول اسم هيعمل “حسن أرابيسك”، وكانوا حابين جداً يشتغلوا مع بعض، لكن اختلفوا في خط سير الشخصية بشكل معين”.

وأضافت: “الزعيم عادل إمام دايماً عايز يخرج بشكل معين، وكان الشكل ده متعارض شوية مع تفاصيل بابا عايز يطلعها في الشخصية، وكان في نقاش بينهم موصلش لحاجة، وممكن يكونوا اصطدموا في الحتة دي لكن الصدام مأخدش وقت واتفقوا إنهم مش هينفع يتعاملوا مع بعض وقتها”.

مسلسل “أرابيسك: أيام حسن النعماني” عُرض عام 1994، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبد الحميد، وشاركت في بطولته نخبة من النجوم، بينهم: صلاح السعدني، هدى سلطان، أبو بكر عزت، هالة صدقي، هشام سليم، سهير المرشدي، كرم مطاوع، لوسي، حسن حسني، نادية رشاد، المنتصر بالله، لطفي لبيب وآخرون.