حدث أوّل من نوعه.. عرض بالطائرات ترحيباً بـ تامر حسني في “العلمين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استُقبل النجم المصري تامر حسني باستعراض خاص للطائرات قبل دخوله حفله، أمس الاثنين، ضمن مهرجان “العلمين” في مصر.

وشارك تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيه مجموعة من الطائرات تحمل لافتة عليها صورته واسمه، بالإضافة إلى اسم المهرجان.

وأرفق “حسني”نجم الجيل” الفيديو بتعليق، جاء فيه: “شكراً لبلدي مصر أم الدنيا، شكراً لجميع المسؤولين عن تقديمي لأول مرة بعرض خاص للطائرات، قبل أن أدخل الحفل”.

وتابع: “يُعد الحدث الأوّل من نوعه الذي يحدث مع فنان، تقديركم لي في هذا الشكل الرائع هو حقاً فخر بالنسبة إلي”.

يذكر أن حفل تامر حسني في بيروت، بتاريخ 3 آب المقبل، تأجل إلى موعد سيعلن عنه لاحقاً، وفق بيان صادر عن شركتي “GMH” و”TMG” المنظّمتين للحفل.

وصدر بيان رسميّ عن الشركتين، جاء فيه: “جمهورنا العزيز في لبنان، نظراً للظروف الاستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان، وخصوصاً تهديد الكيان الصهيونيّ لبنان، الذي أربك حركة الملاحة الجوّية في مطار بيروت واستدعى وجود ظروف قاهرة، وحرصاً منّا ومن النجوم الذين كانوا سيحيون حفلات الصيف في لبنان على سلامة جمهورهم الكريم، قرّرنا معاً تأجيل هذه الحفلات”.