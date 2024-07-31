أحمد صلاح حسني في مأزق بعد تغيّبه عن جلسة محاكمته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تسبّب تغيب الفنان أحمد صلاح حسني عن جلسة محاكمته أمام محكمة جنح التجمع الخامس، بإدخاله في مأزق قد يؤدي الى صدور حكم غيابي عليه إذا تكرر غيابه عن المحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت أحمد صلاح حسني الى المحاكمة العاجلة لاتّهامه بتحطيم سيارة موظف وإصابته بجروح في التجمع، وخلال الجلسة قدّم محامي المجنى عليه، مذكرة بالمخالفات المرورية التي ارتكبها أحمد صلاح حسني خلال قيادته سيارته، والتى بلغت 42 مخالفة متنوعة، ما بين تجاوز السرعة المقررة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، مؤكداً أنها تسبّبت في الحادث بشكل مباشر.

وكان موظف في إحدى الهيئات بمنطقة التجمع الخامس قد حرّر محضراً اتّهم فيه أحمد صلاح حسني بتحطيم سيارته بعد الاصطدام به، بسبب قيادته السيارة بسرعة جنونية.

وقال المجني عليه في المحضر: “من قوّة الصدمة دُفعت سيارتي الى الأمام أكثر من 300 متر، ما تسبب في إصابتي بكدمات في الظهر والرأس، والسيارة دُمرت بشكل كامل”.

وأشار إلى أن ثمن السيارة يبلغ مليون جنيه، قائلًا: “كنت قد اشتريتها عبر المبادرة الرئاسية “إحلال السيارات” بالتقسيط، ولا أستطيع أن أدفع تكاليف تصليحها أو تسديد قسطها، وأحاول التواصل مع الفنان لكنه لا يردّ على الهاتف، وبيتي اتخرب ومش عارف أعمل إيه، أنا عاوز حقي”.

وقال محامي المجنّي عليه: “صدر أمر جنائي من جهات التحقيق بتغريم الفنان 500 جنيه، وهذه القيمة لا تتناسب مع الأضرار التي لحقت بسيارة الموظف، وسنتقدم ببلاغ الى النائب العام بشأن الواقعة”.