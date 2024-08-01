شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نجاة الإمام: سأقدم "قاضى البلاج" لمعبودة الجماهير شادية بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت الفنانة نجاة الإمام، عن دورها فى مسرحية نوستالجيا 80/90 وتجسيد دور الفنانة شادية، قائلة:" الدور يخض يحتاج للاجتهاد لأن شادية فنانة كبيرة، ولكن بالملابس والميكاب بنخرج للدور".

وأضافت نجاة الإمام خلال مداخلة لبرنامج "العالم علمين" المذاع على القناة الأولى، أن الفنانة شادية تشكل جزء كبير من ذكريانا، وسأقدم اليوم "قاضى البلاج" لمعبودة الجماهير شادية، وذلك فى مهرجان العلمين".

تابعت نجاة الإمام انا بجسد الشخصية الدرامية اللى بلعبها وبركز على تفاصيل الشخصية، وبعرف كانت مختلفة عن باقى الفنانين فى إيه، حيث كانت تختلف فى حركات إيديها عن الفنانة سهير البابلى، وركزت على الروح وتفاصيل مشيتها وحركة إيديها".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.