شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي يهدى دورته الـ 13 للفنان الراحل تامر ضيائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائى للشباب برئاسة الفنان عادل عمار، إهداء الدورة الـ13 للفنان الراحل تامر ضيائي، الذى رحل عن عالمنا منذ أسبوعين وهو ما تسبب في حالة من الحزن الكبيرة في الوسط الفني.

ويكرم مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائى للشباب برئاسة الفنان عادل عمار عددا من نجوم وصناع السينما، وعدد آخر من الفنانين المتميزين من مصر ومختلف الدول العربية، كما يكرم المتميزين من المجتمع المدنى، ومن المكرمين فى هذه الدورة الفنانين : حمدى حافظ وحلمى فودة ومنال سلامة والشيف شربينى ومدير التصوير محسن أحمد والملحن حسن دنيا والمصور الصحفى حسام دياب والمخرج جمال عبد الناصر والإعلامية هالة جبر وخبيرة التجميل اسماء عيد والنجمة العراقية روكيان الوادى والمطربة نهلة خليل والمطربة سوزان مختار والمطرب الصاعد يوسف تامر، والمخرج خالد شبانة رئيس قناة نايل لايف، والفنان مجدى صبحى، والفنان القدير حسين الشريف، والإعلامية السورية سوزان قواس.

المهرجان يحتفل، غدا السبت، بمركز التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، في تمام الساعة السابعة مساء ويقدم الحفل المخرج جمال عبد الناصر، وتحمل الدورة الثالثة عشرة اسم المصور المصري الكبير عادل مبارز تكريما لعطائه وإبداعه في تصوير الكثير من النجوم وكواليس أفلامهم السينمائية، وسيعرض خلال الاحتفالية فيلما خاصا عن حامل اسم الدورة ليتحدث عنه الكثير من الفنانين والفنانات منهم لبلبة ونبيلة عبيد، ودنيا عبد العزيز، وأشار الفنان عادل عمار مؤسس ورئيس المهرجان أن الهدف من المهرجان هو دعم وتكريم الشباب الواعد من السينمائيين.

المهرجان يكرم قامات فنية سينمائية مع الشباب لإيجاد حالة تواصل بين الطرفين، والمهرجان عبر دوراته السابقة كرم عدد من النجوم منهم : فاروق الفيشاوي، عمرو عبد الجليل، المخرج محمد النجار، المخرج يوسف شرف الدين، فيفي عبده، شيرين، مصطفى الدمرداش، صفاء مغربي، مها أبوعوف الكاتب الكبير محمد الغيطى، المخرج محمد فاضل، النجم محسن محى الدين، أحمد سلامة، سهير عبد القادر مدير مهرجان القاهرة السينمائي السابقة، والفنانة سلوي عثمان والفنان آمال رمزي وسيف عبد الرحمن ، وآخرين.