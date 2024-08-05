فن ومشاهير

رسالة صوتية من شيرين عبد الوهاب لجمهورها.. ماذا تقول؟

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Elie Abou Najem 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظهور هو الأول لها منذ أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب، نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة صوتية إلى جمهورها عبر حسابها الرسمي الذي أطلقته أخيراً وتم توثيقه في منصة “X”.

وقالت شيرين في التسجيل الصوتي: “جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبهم ليا ربنا يدّيكم نعمة في حياتي، وحشتوني أوي”.

وبدت شيرين من خلال التسجيل الصوتي في حالة نفسية مُطَمئنة لجمهورها، وانهالت عليها التعليقات التي كشفت عن تشوّق الجمهور لسماع صوتها، ومما جاء في التعليقات: “وحشتينا يا صوت مصر”، “وحشتينا إنتي يا شيرين ولازم ترجعي أقوى من الأول”.

من ناحية أخرى، كان الطبيب المعالِج لشيرين قد كشف في تصريحات عن تفاصيل حالتها الصحية، بعد انتشار أخبار تفيد باضطراب وضعها الصحي وإلغاء حفلها في تركيا.

ونفى الطبيب كل ما تردّد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور صحة شيرين، مؤكداً أنها بخير وحالتها الصحية والنفسية تتحسّن يوماً بعد يوم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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