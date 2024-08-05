مخرج شهير يردّ على منتقدي عودة حورية فرغلي إلى التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ المخرج خالد الحجر على الانتقادات التي طاولت الفنانة حورية فرغلي أخيراً، بعد عودتها الى التمثيل رغم تغيّر ملامحها خلال الفترة الماضية بسبب خضوعها المتكرر لعمليات التجميل بعد إصابتها في حادث سقوط من على الحصان.

وقال الحجر إن حورية لا تخشى مواجهة الجمهور أو التنمّر عليها، بعد خضوعها لعدد من عمليات التجميل في أنفها، عقب تعرضها لحادث أدى الى تشوّه ملامحها، موضحاً: “أعكف على تحضير فيلم “الحب كله”، بطولة حورية فرغلي، وهي كانت تريد العودة الى العمل، وموضوع العمليات في أنفها آخر خطواتها، ووقت “ساحرة الجنوب” كانت أعلى الممثلات في مصر أجراً والأكثر مشاهدةً، لكن السينما لا تنتظر أحداً”.

وأضاف: “هي رحّبت بالعمل مرة أخرى معي، وأنفها اتظبطت كتير عن الأول وبدأت تظهر بملامحها الجديدة بجرأة، ولو أحد تعرض لحادثة فلن نقتله حياً ويجب أن يأخذ فرصة أخرى”.

يُذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي المسرحية، مسرحية “رابونزل بالمصري” للأطفال، في حين كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “الغجر” مع الفنانة فيفي عبده، وفي السينما قدّمت أخيراً فيلم “استدعاء ولي عمرو”.