محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نجح فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool & Wolverine" من تخطي إيرادات فيلم الدراما "The Passion of the Christ" عالميًا وأصبح أعلى فيلم مصنف "R" تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي بعد قرابة الـ 20 عامًا من تصدره القائمة.

ويعتبر فيلم "The Passion of the Christ" من أشهر الأفلام السينمائية المثيرة للجدل، حيث تدور أحداثه حول اللحظات الأخيرة من حياة السيد المسيح وخيانته من قبل أحد أتباعه حتى صلبه في فلسطين، ورشح الفيلم لـ 3 جوائز أوسكار هم "أفضل تصوير سينمائي، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل مكياج".

وإليكم 10 معلومات عن الفيلم المثير للجدل "The Passion of the Christ":

1- هو الأعلى ربحًا لفيلم ديني في تاريخ السينما.

2- تم منع عرضه بمنطقة الشرق الأوسط وذلك لتحريم الدين الإسلامي تصوير النبي بشكل مرئي.

3- تمكن من تخطي ميزانيته الإنتاجية التي تقدر بـ 30 مليون دولار خلال يومين فقط من طرحه بالسينمات.

4- أول فيلم مصنف "R" في تاريخ السينما تتخطى إيراداته حاجز الـ 300 مليون دولار.

5- تعرض مخرج الفيلم ميل جيبسون لمضايقات عديدة من قبل المجتمع اليهودي واتهم بمعاداة السامية.

6- تم اختياره كأكثر الأفلام المثيرة للجدل في تاريخ السينما.

7- نجح فيلم "Deadpool & Wolverine" من تخطي إيراداته العالمية خلال أسبوعين فقط من طرحه تجاريًا.

8- تقييم الفيلم على موقع "IMDB" هو 7.2/10

9- الفيلم هو ثالث تجارب ميل جيبسون الإخراجية.

10- الفيلم يحتوي على مشاهد قاسية من تعذيب السيد المسيح ولا يسمح بالمشاهدة العائلية.

