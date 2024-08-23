شكرا لقرائتكم خبر عن موزع موسيقى: فرقة كايروكي صنعت نفسها بنفسها وكل ألبوم يناقش قضية معينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ساري هاني، الموزع الموسيقى، إن فرقة كايروكي صنعت نفسها بنفسها، وأجمل ما في الفرقة أن كل ألبوم يختلف تماما عن الآخر، وكل منهم يناقش قضايا معينة وهذا شيء جميل جدا.

أضاف هاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العالم علمين" الذي تقدمه الإعلامية بسنت الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه يحب أغنية "روما" وهي كانت آخر أغنية وزعها للفرقة، مشيدا بمشاركة الفرقة بمهرجان العلمين الجديدة من خلال إحياء حفلا ضخما غدا أمام الجماهير الغفيرة.

وتابع الموزع الموسيقى، أن هناك تعاون بينه وبين كايروكي في الفترة المقبلة، وليس ليست هناك أي مواعيد محددة.

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.