شكرا لقرائتكم خبر عن مصابون تحت الأنقاض.. انهيار عقار مأهول في حي شبرا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

استخراج 3 مصابين

الدمام - شريف احمد - انهار عقار مأهول مكوّن من 4 طوابق في حي شبرا بالقاهرة، وقالت مصادر أمنية مصرية إن عددًا من السكان ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض.وتوجه إلى مكان الحادث على الفور 3 سيارات إسعاف وسيارتا إطفاء، بهدف سرعة إنهاء عملية رفع الأنقاض ونقل المصابين للمستشفيات.وأشارت المصادر إلى أن رجال الحماية المدنية نجحوا في استخراج 3 مصابين من أسفل ركام العقار المنهار، وأنهم نقلوا إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.وتواصل الحماية المدنية جهودها لاستخراج مصابين من أسفل العقار المنهار، مشيرة إلى أن هناك 4 أشخاص ما زالوا أسفل ركام العقار المنهار.