هل يتمّ لم شمل جنيفر لوبّيز وبن أفليك خلال عرض فيلمهما في مهرجان تورونتو الشّهر القادم؟

أعلنت جنيفر لوبيز وبن أفليك عن طلاقهما بعد أشهر من الإشاعات بشأن انفصالهما، ولكن لا تزال هناك أشياء تربطهما معًا، على الأقلّ على المستوى المهنيّ. أنتج بن أفليك آخر أفلام جنيفر لوبّيز بعنوان “Unstoppable”، والذي سيُعرض لأوّل مرّة في مهرجان تورونتو السّينمائيّ.

وبحسب الصّفحة السّادسة، فإنّ الزّوجَين السّابقَين سيتجنّبان جميع العروض العامّة التي كان من المقرّر أن يظهرا فيها معًا، مثل السّجّادة الحمراء في مهرجان تورونتو السّينمائي.

ولعبت لوبّيز دورًا مساندًا في فيلم “Unstoppable” الذي يعد واحدًا من أهم الأفلام التي أنتجتها شركة إنتاج أفليك ومات ديمون، Artists Equity.

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يشير أحد المصادر إلى أنّ لوبّيز ستحضر العرض الأوّل للفيلم ضمن المهرجان المقرّر عرضه في أيلول/سبتمبر المقبل. في حين أنّ أفليك لن يفعل ذلك.

على الرّغم من أنّ العديد من وسائل الإعلام ستحاول سؤال جنيفر أو بن عن علاقتهما وطلاقهما، فمن غير المرجّح أن يجيبا عن أيّة أسئلة حول ذلك، إذ أوقفت لوبّيز أيّة محاولة للتّحدث في هذا الشّأن.

يصور فيلم “Unstoppable” حياة أنتوني روبلز، المصارع البطل بساق واحدة، بينما تلعب لوبيز دور والدة روبلز.