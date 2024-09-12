بعد جريمة الطّفلة نارين في تركيا…. يتعرّض مسلسل “ليلى الحياة العشق العدالة ” لأشرس الانتقادات… إليكم القصّة كاملة

بعد أيّام قليلة من العثور على جثّة الطّفلة نارين غوران (ثماني سنوات) مغلّفة في كيس بلاستيكيّ وملقاة في منطقة وعرة بجوار نهر في مدينة ديار بكر-تركيا وذلك بعد تسعة عشر يومًا من اختفائها.

الجريمة التي تُعد من أبشع الجرائم حظيت باهتمامٍ خاصّ لدى الرأي العام في تركيا. من هنا انطلقت حملة لإغلاق الحساب الرسمي للمسلسل التّركيّ “ليلى الحياة العشق العدالة” على منصة “إكس” وذلك على إثر الانتقادات اللاذعة التي واجهت العمل من المشاهدين الأتراك بسبب مشاهد الإهانة والتّعذيب التي تتعرّض لها الطفلة “ليلى” من زوجة أبيها وعشيقها.

من هنا، ربط جمهور الدراما في تركيا قصّة المسلسل والعذاب الذي رافق أولى حلقات مسلسل “ليلى” بجريمة قتل الطفلة “نارين” التي هزّت تركيا قبل أيام خاصة أن أحد المشتبه بقتل الطفلة هو عم الطفلة -الذي يشغل منصب مختار القرية- تورّط في الجريمة وطلب من أحد الأشخاص التخلّص من جثة الفتاة البالغة من العمر ثمانيّة أعوام مقابل مبلغ مالي كبير بحسب وسائل اعلام تركيّة.

مسلسل “ليلى الحياة العشق العدالة ” بطولة جيمري بايسال، ألبيرين دويماز، غونجا فوسلاتيري، يغيت كيرازجي، خليل إبراهيم جيهان، جنكيز بوزكورت، سيدا جوفين، ومصطفى اكفيران. وقد انطلق عرض أولى حلقاته بالأمس على قناة “ناو” التركيّة.

فهل ستؤثّر جريمة نارين غوران في المسلسل ويتِمّ تدشين حملة لإيقافه وذلك على غرار إغلاق الحساب الرّسميّ للعمل على “إكس”؟ سننتظر ونرى.

تدور قصّة المسلسل حول زوجة أب تقوم بالتخلّص من ابنة زوجها برميها في الشارع. الفتاة تكبر وتصبح “شيف” اي طاهية ولكن رغبة الانتقام من زوجة والدها كانت تنمو معها وتنتظر الفرصة لتعود وتنتقم منها ضمن احداث شيّقة وحماسيّة ودراميّة.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

بطلة المسلسل الممثلة جيمري بايسال سبق وكشفت أن ما جذبها في شخصيّة ليلى هو قوتها، ذكاؤها وقدرتها على الوقوف بثبات على قدميها. وعندما قرأت قصتها، أثارت فيها حماسًا كبيرًا، خاصة تلك الرحلة التي تسعى فيها للانتقام. لهذا السبب كنت متحمسة جدًا لإعطائها الحياة وتجسيدها