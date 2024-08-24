شكرا لقرائتكم خبر عن حفل مميز واستعراضات قوية لـ هيفاء وهبي في "Beach Club" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هيفاء وهبي تتألق فيLuxury Beach ضمن حفلات دلتا كابيتال الصيفية



شهد Luxury Beach أول Beach Club بالدلتا، ليلة طربية مميزة مليئة بالمتعة والاستعراضات، قدمتها النجمة هيفاء وهبي، ضمن الحفلات الكبرى التي تنظمها شركة "دلتا كابيتال" للتطوير العقاري بشكل دوري لعملائها خلال فصل الصيف.

وقدمت هيفاء وهبي خلال الحفل مجموعة من أروع وأحدث أغانيها وسط تفاعل كبير من الحضور، وإقبال واسع لحضور الحفل الذي يأتي ضمن سلسلة حفلات قدمتها "دلتا كابيتال" لعملائها وشارك فيها مجموعة من كبار النجوم ومنهم النجم تامر حسني ورامي صبري وحكيم وتامر عاشور.

ويعتبر الحفل هو الأول للنجمة هيفاء وهبي بعد رفع إيقافها عن التمثيل والغناء بمصر، حيث روجت للحفل قبل إطلاقه بأيام عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي وقالت: "جمهوري الغالي في مصر الحبيبة، ملتقانا في كفر الشيخ، لنغني ونفرح".

وتأتي حفلات دلتا كابيتال بعد تكريم الشركة في "قمة مصر للأفضل" ومنحها جائزة "أفضل مطور عقاري في الدلتا"، وذلك باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الاستثمار العقاري في منطقة الدلتا، وذلك انطلاقًا من مسيرة نجاح الشركة الطويلة، وسابقة أعمالها القوية التي منحتها بصمة مميزة في منطقة الدلتا.

وسُلمت الجائزة إلى أ. سامي عبدالقادر، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري، حيث يأتي هذا التكريم تكليلًا لجهود قوية ومميزة من التطوير العقاري في محفظة مشروعات متنوعة، والتي نجحت الشركة في تنفيذها وتسليمها بأعلى معايير الجودة للعملاء.

وقال أ. سامي عبدالقادر، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا كابيتال: "سعداء بهذا التكريم المميز الذي يكلل جهودنا العريقة في التطوير العقاري بمنطقة الدلتا، فهو يشهد على نجاحنا وقدرتنا على اكتساب ثقة عملائنا وتقديم منتجات عقارية متميزة تتناسب مع عملائنا المستهدفين، كما أنها تضع على عاتقنا مسؤولية جديدة للحفاظ على مكانة رائدة في السوق العقارية".

وأضاف أن دلتا كابيتال للتطوير العقاري تحتل المرتبة الأولى في منطقة الدلتا من حيث قاعدة العملاء والتي تتجاوز الـ10 آلاف عميل في مناطق مختلفة بإقليم الدلتا، ومنها محافظة المنصورة وكفر الشيخ والمحلة الكبرى وطنطا ودمياط الجديدة، ونجحنا منذ انطلاق عملنا عام 2015 في تنفيذ مشروعات مميزة لاقت إعجاب عملائنا.

وأكد أن الشركة تقدم لعملائها كل ما هو جديد في عالم التطوير العقاري، مع تقديم محفظة متنوعة من المشروعات ما بين شاليهات ووحدات سكنية وفيلات، بالإضافة لوحدات فندقية تناسب العميل المحلي والأجنبي، حيث تحافظ الشركة على مستوى عالمي من الجودة والرفاهية لعملائها في مشروعاتها.

وتأسست شركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري سنة 2015 بمجلس إدارة من مستثمرين مصريين بهدف تنفيذ مشروعات ساحلية استثنائية في الدلتا على البحر الأبيض المتوسط.





































