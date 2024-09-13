ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على "إنستجرام" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين صورة "سيلفي" لها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة مميزة وأنيقة.

وكانت ياسمين عبدالعزيز أعلنت مؤخرا عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، تعاقدها على مسلسل لرمضان المقبل 2025 من إنتاج شركة سينرجي.

وغابت "ياسمين" عن المشاركة في دراما رمضان 2024، وقدمت مسلسل "ضرب نار" في رمضان 2023، وشاركها البطولة أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، ضياء عبدالخالق، تامر نبيل، ومن إخراج مصطفى فكري.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي عبر حسابها على "إنستجرام" يوم 16 يناير 2024، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

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