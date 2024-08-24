شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 10 فنانين قدموا اللهجة الصعيدية فى الدراما والسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تضيف اللهجة الصعيدية الكثير من التفاصيل على الأدوار، فهي اللهجة الأكثر صعوبة في إتقانها بالنسبة للممثلين في أدوارهم المتعلقة بالحبكة الصعيدية، وتمتلك الدراما والسينما المصرية الكثير من العمالقة الذين برعوا في التحدث باللغة الصعيدية في الكثير من أعمالهم التي ما زالت الأتقن في تاريخ الدراما والسينما بالرغم من مرور عقود طويلة، ونستعرض في هذا التقرير أبرز 10 نجوم برعوا في التحدث باللغة الصعيدية.



عبد الله غيث

من أهم الممثلين الذين تحدثوا باللهجة الصعيدية فى مسلسل "ذئاب الجبل"، والذى عرض عام 1993، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، من تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة.

ويعد من أشهر من تحدثوا اللهجة الصعيدية بالنطق الصحيح، وذلك فى فيلم "البيه البواب"، وعرض عام 1987، من تأليف يوسف جوهر، إخراج حسن إبراهيم. يحيي الفخرانىمن النجوم الذين أتقنوا التحدث باللهجة الصعيدية فى مسلسل "دهشة"، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادى الفخرانى.قدم الراحل نور الشريف اللهجة الصعيدية ببراعة شديدة فى مسلسل "الرحايا"، وأصبح ضمن النجوم المميزين فى نطق اللهجة بطريقة سليمة ومميزة، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسنى صالح. جمال سليمانلعب دور شخصية صعيدية فى مسلسل "أفراح إبليس"، تأليف مجدى صابر، ومن إخراج أحمد خالد أمين. عبلة كاملمن أهم النجمات التى تحدثن اللهجة الصعيدية بطلاقة فى مسلسل "سلسال الدم" بجميع أجزائه، وهو من تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال. محمود عبد العزيزوصفه خبراء اللهجة، أنه من أهم وأشهر الممثلين فى نطق اللهجة الصعيدية فى عالم الدراما، فى مسلسل "جبل الحلال"، والذى كتبه ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج عادل أديب. رياض الخولىبرع الخولي في إتقان اللهجة الصعيدية في مسلسل "سلسال الدم". حنان مطاوعأتقنت النجمة حنان مطاوع اللغة الصعيدية في مسلسل "دهشة" مع النجم يحيي الفخراني. عبد الوارث عسراشتهر بنطقه السليم للهجة الصعيدية فى فيلم "صراع فى الوادى" مع النجمة فاتن حمامة والنجم عمر الشريف .