شكرا لقرائتكم خبر عن نور يحرج رنا رئيس أمام الموظفين فى إنترفيو وخالد شباط يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل إنترفيو، الذى يعرض على منصة watch it، ومن أحدث أعمالها الأصلية، بقيام نور بدر بإحراج نادين "رنا رئيس " أمام الموظفين فى تطبيق “ match maker” وأمام رامى "خالد شباط" صاحب التطبيق.

وقال نور:" أعرف نادين من و إحنا فى الجامعة على طول شاطرة بس ولا مرة عرفت تحب حد ويدخل حياتها"، لتترك ك نادين المكان، وثانى يوم وقبل تكلمه الانترفيو يطلب رامى " خالد شباط" من نور أن يعتذر لنادين على ما فعله، ويعتذر له.

ويوجد منافسة بين نادين "رنا رئيس " مع ديانا هشام ونور بدر للحصول على وظيفة فى تطبيق “match maker” ومن يصل إلى المنافسة النهائية يأخذ الوظيفة ويتحدث معهم رامى " خالد شباط" صاحب التطبيق فى اختبارات ليختار ما بينهم.



مسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.