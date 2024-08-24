محمد حماقي يكشف سبب عدم خوضه تجربة التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم المصري محمد حماقي، عن السبب الذي أدّى إلى عدم دخوله مجال التمثيل حتى الآن، مشيراً في تصريحات إعلامية إلى أن اختياره للأدوار المميزة التي تناسبه يعد من أسباب تأخره في دخول مجال التمثيل، مؤكدًا أنه يأمل للمشاركة في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة سواء كانت درامية أو سينمائية، لأنه يحب هذا المجال منذ دخوله مجال الغناء، ويطمح إلى تقديم أعمال مختلفة ومميزة.

وقال حماقي: “نفسي في التمثيل من زمان من ساعة ما بدأت أغني لأني بحب التمثيل والسينما والدراما ومتابع جيد جدًا، ونفسي أقدم حاجة مختلفة ممكن يكون ده اللي عطلني إني بالغت في إني أدور على حاجة مميزة، المشروع قائم ولكن أتمنى ألاقي حاجة كويسة أقابل الجمهور بيها”.

وكان محمد حماقي قد أحيا يوم 28 حزيران (يونيو) الماضي، حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مشروع ليالي مصر الغنائية، وذلك في ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، وقدم حماقي باقة من أجمل أغنياته المحببة لدى الجمهور.