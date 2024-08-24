شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا القاهرة السيمفونى تقدم أعمالا عالمية فى مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

قدمت أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عاطف، خلال حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مختارات موسيقية من أشهر الأعمال السينمائية العالمية "هوليوود"، منها: العودة إلى المستقبل وفورست جامب لآلان سيلفسترى، لورانس العرب لموريس جار، الأب الروحي لنينو روتا، حديقة الديناصورات - أنديانا جونز - حرب الكواكب - سوبر مان لجون ويليامز إلى جانب ميدلي من سلسلة أفلام جيمس بوند لجون باری ومونتى نورمان وبول ماكرتني وبيل كونتي.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ32 جمع كلا من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

فعاليات مسرح المحكى

ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.



المايسترو أحمد عاطف خلال مهرجان مجكى القلعة



المايسترو أحمد عاطف

أوركسترا القاهرة السيمفونى



حفلات مهرجان محكى القلعة للغناء والموسيقة

أوركسترا القاهرة السيمفونى مهرجان محكى القلعة



أوركسترا القاهرة