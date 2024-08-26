توّقف فيلم محمد هنيدي الجديد.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الشركة المنتجة لفيلم “الاسترليني” للفنان محمد هنيدي إيقاف كل التحضيرات الخاصة بالفيلم والتعاقدات مع الفنانين المشاركين ليصبح مصير الفيلم وما إذا كان سيتم استكماله من عدمه غامضاً.

ويأتي سبب توقف التحضيرات للفيلم هو التكلفة الضخمة التي من المقرر أن يتكلفها الفيلم.

يُذكر أنه كان من المفترض بدء تصوير فيلم “الاسترليني” بداية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وبمجرد إعلان الشركة عن توقف التحضيرات للفيلم أعلن الفنان محمد هنيدي أنه سيبدأ خلال الأيام المقبلة التحضير لفيلم جديد سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي، في السينما، كان فيلم “مرعي البريمو”، الذي عُرض في 2023 وكان من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد وشارك في العمل كل من غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، نانسي صلاح، لطفي لبيب، أحمد سلطان، محسن منصور وآخرين.

ويتنظر هنيدي عرض فيلم “الجواهرجي”، الذي انتهى من تصويره منذ فترة، ويشهد عودة التعاون بينه وبين الفنانة منى زكي بعد أكثر من 24 عاماً منذ قدما معاً فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

“الجواهرجي” من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري ويشارك فيه كل من أحمد صلاح السعدني، لبلبة، ريم مصطفى، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، الراحل أحمد حلاوة وآخرين.