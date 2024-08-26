محمد منير بصحة جيدة.. طبيبه المعالج يكشف تطورات حالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف طبيب الفنان محمد منير، الدكتور نور الدين عبد الرحيم أستاذ واستشاري الأشعة التداخلية للأورام وأمراض الأوعية الدموية بجامعة فرانكفورت، مستجدات الحالة الصحية للكينغ، مطمئناً جمهوره بأنه بخير.

وقال الطبيب المعالج لمنير: “حالة محمد منير مستقرة، ومعنوياته مرتفعة، وبصحة جيدة، وخلال الفترة المقبلة سيتم ترتيب زيارة أخرى لألمانيا لإتمام بعض الفحوصات والتحاليل”.

وكان الدكتور نور الدين عبد الرحيم، قد نشر عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” مقطع فيديو جمعه مع منير، خلال تواجد الكينغ في ألمانيا للعلاج وعمل فحوصات وأشعات للاطمئنان على صحته.

وطمأن الطبيب المعالج لمنير جمهوره على حالته الصحية وعلق على الفيديو قائلًا: بطمن جمهور الكينغ محمد منير على سلامته وربنا يحفظه من كل سوء، دعواتنا ليك بكل الخير، وكل مشاعر الحب والتقدير والأمنيات الطيبة”.

وكان منير، قد فاجأ جمهوره بقرار اعتبره الكثيرون منهم صدمة حيث قرر تأجيل حفله في الإسكندرية، الذي كان من المقرر أن يحييه يوم الخميس 22 آب (أغسطس)، وذلك لأسباب طارئة.

وجاء إعلان تأجيل الحفل عبر حساب منير الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث كتب قائلًا: “بنعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل المقبل المقام في 22 أغسطس 2024 في حديقة أنطونيادس في الإسكندرية لأسباب طارئة وسيتم الإعلان عن موعد جديد للحفل قريبًا”.