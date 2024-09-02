"ذئاب" تجبر براد بيت وجورج كلوني على حضور مهرجان فينيسيا السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر نجما هوليوود براد بيت وجورج كلوني التريند، وذلك بعد تألقهما على السجادة الحمراء للدورة الـ81 في مهرجان فينيسيا السينمائي.

وخطف الثنائي الأنظار خلال وصولهما بالتاكسي النهري إلى مؤتمرهما الصحفي داخل قصر الكازينو، وذلك لحضور العرض العالمي الأول لفيلم "الذئاب/Wolfs".

براد بيت وجوني كلوني

واستقبل الثنائي عدد كبير من جمهورهما معربين عن سعادتهم الكبيرة بحضورهما.

براد بيت وجوني كلوني

والتقط الثنائي الصور مع الجماهير تحت شمس البندقية.

وقالت المجلة الفرنسية "إن كلوني وبراد بيت وحدهما، القادرين على إشعال السجادة الحمراء في البندقية، إذ أثار ظهورهما على السجادة الحمراء، ضجة كبيرة".

وخرج الثنائي من السيارة، وكل منهما برفقة زوجته، جورج مع أمل كلوني، وبيت مع إينيس دي رامون.

براد بيت وجورج كلوني برفقة زوجاتهما

وحول قصر بالازو ديل كازينو، احتشد المئات من المشجعين خلف الحواجز الأمنية، وهم يرددون أسماء نجوم هوليوود، على أمل جذب انتباههم، ولم يستطع رجال الأمن والمنظمون والمصورون والصحفيون إخفاء ابتساماتهم أيضًا.

موعد عرض فيلم “الذئب”

ومن المقرر عرض "Wolfs" على منصة "أبل تي في" بدءًا من الـ27 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

قصة فيلم الذئب

وتدور أحداث فيلم "Wolfs" حول جورج كلوني، الذي يلعب دور محترف مكلف بتنظيف مسرح جريمة، عندما يتدخل محترف آخر (براد بيت) في الموقع، ويضم الفيلم أيضًا مجموعة من النجوم مثل إيمي ريان، أوستن أبراهامز، بورنا جاغاناثان، ريتشارد كايند وزلاتكو بوري.