تعرف على أولى ورش مهرجان المسرح العربى فى دورة النجم كريم عبدالعزيز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربى، عن أولي ورش الدورة الخامسة، وهي ورشة الإخراج المسرحي، والتي يقدمها الفنان والمخرج سامح بسيوني مدير مسرح الشباب.

وتحمل هذه الدورة من مهرجان المسرح العربى اسم الفنان كريم عبد العزيز ، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

سامح بسيوني

وسامح بسيوني ممثل ومخرج مسرحي مصري، فهو خريج المعهد العالى للفنون المسرحية، وحصل على الكثير من الجوائز في التمثيل والإخراج بالمهرجانات الفنية، وشغل العديد من المناصب ومنها، رئيس اتحاد طلاب أكاديمية الفنون، أمين عام اتحاد طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية، نائب مدير مسرح الشباب، نائب مدير مسرح الطليعة، عضو المخط الفنى بالانتخاب بمسرح الطليعة، مدير فرقة أكاديمية الفنون، نائب مدير مركز الهناجر للفنون، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عضو لجنة المسرح بالمجلس الاعلى للثقافة، مدير ومؤسس مهرجان نقابة المهن التمثيلية، مدير فرقة مسرح إسكندرية، مدير مسرح الشباب، وشارك في العديد من المسلسلات والأعمال الفنية.

وأخرج سامح بسيوني عشرات المسرحيات ونال عنها العديد من الجوائز ومنها أفضل مخرج على مستوي الجمهورية عن مسرحية "فاوست والأميرة الصلعاء"، أفضل مخرج على مستوي الجمهورية عن مسرحية "ساحرات سالم "، أفضل مخرج على مستوي الجمهورية عن مسرحية "هاملت"، أفضل مخرج على مستوى الجمهورية عن مسرحية "البؤساء"، أفضل مخرج صاعد في مهرجان المسرح القومي عن مسرحية "يوليوس قيصر"، أفضل مخرج صاعد عن مسرحية "فاوست والاميرة الصلعاء".

وتحتضن محافظة الإسكندرية مهرجان المسرح العربى، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 7 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة.

مهرجان المسرح العربى

وتقام عروض مهرجان المسرح العربى علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفلي افتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة.

ويُكرم مهرجان المسرح العربى هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم في وقت لاحق.