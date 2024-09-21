بعد تفاقم الأزمات.. أول رد من آيتن عامر عن تفاصيل علاقتها بـ طليقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة آيتن عامر عن مواصلة طرح عدد من الأغاني السينجل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تلقى نجاحًا كبيرًا بين رواد "السوشيال ميديا" منها "مثيرة للجدل"، "إفراج" و"بناقص" وأشار العديد منهم كونها رسائل لطليقها محمد عز العرب بسبب أولادها.

وحلت أيتن عامر ضيفة على برنامج "ET بالعربي" وتطرقت خلال حديثها عن نجاح أغانيها مؤخرًا، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، وكشفت عن أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية لأول مرة.

وعن وجود طليقها محمد عز العرب كمدير تصوير الأغنية قالت: "احنا شاركنا بعض نجاحات كتير جدًا، وعندنا مشروع عمرنا ما هنقدر ننهيه وهم الأولاد، وانا اسمي ارتبط بيه في نجاحات كتير واسمه ارتبط بيا في نجاحات كتير دي حاجة مش هنقدر ننكرها أبدًا ولا نخبيها".

وبسؤالها عن ما إذا كان طليقها متواجدًا مع الأولاد خلال عودتهم للدراسةخاصة بعد تبادل الاتهامات وتفاقم الأزمات بينهم وإعلانه إنه لا يتمكن من لقاء أولاده أول الحديث معهم، قالت أيتن: "طبعًا موجود دايمًا وبيكلمهم على طول، وانا اتخليت شوية أني أقابل صحابي بره البيت بقيت بستخسر الوقت اللي ببعد فيه عن الولاد عشان أروح أصحابي وأنا دلوقتي معنديش حاجة غير بيتي وشغلي".

يذكر ان الفنانة آيتن عامر تشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، ومسلسل "الرواية" وسط مشاركة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم محمود عبد المغني، أحمد فهمي، ثراء جبيل، شيري عادل، تأليف شادي محسن وأمير شوقي، إخراج أمير شوقي ولم يتم الإعلان رسميًا عند ميعاد عرضه.

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