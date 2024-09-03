أحمد سعد يمازح الجمهور بصورة مع شاجي ويتصدر الترند بأغنية بنت ناس

ياسر رشاد - القاهرة - نشر النجم أحمد سعد صورة جديدة له مع النجم العالمي شاجي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومازح جمهوره وعلق عليها وكتب، "أنا وشاجي غنينا سوا".

وتصدر النجم أحمد سعد تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بأغنية بنت ناس التي أطلقها خلال الأيام القليلة الماضية.

وحققت أغنية بنت ناس للفنان أحمد سعد انتشارا هائلا بين الجمهور الذي شارك الأغنية أو مقاطعا منها عبر الصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

أغنية بنت ناس للمطرب أحمد سعد من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وتأتي ضمن الأغاني التي يطرحها سعد على طريقة السينجل كل فترة.

كلمات أغنية بنت ناس

وتقول كلمات أغنية بنت ناس للمطرب أحمد سعد : الدنيا في ضحكتها

ويسرقني الوقت في قعدتها

دي بتاخد العقل بحلاوتها

أنا مقابلتش أجمل منها

تتدلع تختارعلي ذوقها

وبسيبها على راحتها بشوقها

عيني بتحسدها على هدوئها

أنا مببطلش كلام عنها

دي بنت ناس

وتختلف عن كل الناس

ولو كان للقمر انعكاس

هينعكس على مرايتها

دي بنت ناس

بجمالها يشهد كل الناس

وعيون جميلة مليانة احساس

مبشوفش حد في رقتها

بيروقلي الجو بروقانها

اسمي بيحلو على لسانها

ولا حتي أربعة يملو مكانها

لا هي وبس مفيش غيرها

بتمزج لما أسمع صوتها

بتمزج اوي لما ابسطها

وموافق على كل شروطها

مش شايف في الدنيا

دي غيرها دي بنت ناس

وتختلف عن كل الناس

ولو كان للقمر انعكاس

هينعكس على مرايتها

دي بنت ناس

بجملها يشهد كل الناس

وعيون جميلة مليانه إحساس

مبشوفش حد في رقتها