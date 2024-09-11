الشاعر إبراهيم عبد الفتاح يهدي إحدى لوحاته.. لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما و المهرجان يقدم الشكر له

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الدكتور أسامة رؤوف، رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، الشكر للشاعر والفنان التشكيلي إبراهيم عبدالفتاح، على السماح لإدراة المهرجان باستخدام أحد لوحاته الفنية في بوستر «منصة الحكواتي» للدورة السابعة.

وقال «رؤوف»، إن إبراهيم عبدالفتاح عرف بإسهاماته في مجال الشعر و ربما يكون إنتاجه الشعري أكثر غزارة و شهرة من الفن التشكيلي، لكونه من الرواد في الشعر ، و اليوم نشهد أعماله في الفن التشكيلي و التي تعبر عنه بنفس الرهافة و الحساسية خاصة اللوحة التي سمح لنا أن تكون معلقة لمنصة الحكواتي التابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي

وأوضح «رؤوف» أن إبراهيم عبدالفتاح يعد أحد الأصوات الشعرية المهمة في مصر و الوطن العربي، وقد أسهم في إثراء المشهد الأدبي بكتابات تتسم بالعمق والتجديد، وقدم في أعماله الشعرية صورا شاعرية عميقة تنبض بالأحاسيس والتجارب الإنسانية و غني له كبار المطربين .

تقام فعاليات الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على فن المونودراما ، ويسعى إلى تعزيز هذا النوع من الأداء المسرحي، وتقديم منصة للفنانين لعرض أعمالهم، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى دعم الإبداع الفني وتعزيز التعاون الثقافي بين الدول.