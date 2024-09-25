المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفا إسرائيليا قرب غور الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة هدف إسرائيلي قرب غور الأردن بمسيّرة وتل أبيب تفرض رقابة على حدث انفجار الطائرة المسيّرة بحسب روسيا اليوم.

وأصدرت المقاومة الاسلامية في العراق بيانا حول العملية، قالت فيه: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 25-9-2024 بالطيران المسير هدفا قرب غور الأردن بأراضينا المحتلة، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتزامن ذلك مع دوي صفارات الإنذار في منطقة عربة عند الحدود الفلسطينية الأردنية خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم فرض رقابة على حدث انفجار الطائرة المسيّرة التي أُطلقت من العراق.

كما ذكرت بأن الطائرة المسيرة استهدفت قاعدة "رامون" العسكرية، وفشلت الدفاعات الإسرائيلية بالتصدي لها.

وتعد قاعدة رامون الجوية إحدى أكبر وأهم القواعد الجوية الإسرائيلية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتبعد عن شبه جزيرة سيناء المصرية ما يقارب 30 كلم، ويطلق على قاعدة رامون بالعبرية “كناف 25″، أي جناح 25، وهو الجناح الذي يحتوي على أقوى الأسراب المقاتلة في سلاح الجو الإسرائيلي، ومنها تنطلق الطائرات الإسرائيلية لاستهداف قطاع غزة