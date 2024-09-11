الزين.. ديو جديد يجمع بين الشاب خالد وأحمد سعد

ياسر رشاد - القاهرة - ثنائية غنائية جديدة تجمع بين الشاب خالد والفنان أحمد سعد، بعنوان “الزين”، والتي سيتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كانت أحدث أغاني أحمد سعد من خلال أغنية “بنت ناس”، والتي تخطت حاجز المليون مشاهدة.

فريق عمل أغنية بنت ناس وكلماتها

أغنية بنت ناس من كلمات مصطفى حدوتة ، ألحان : وليد العطارتوزيع: ايهاب كلوبيكس، وتقول كلماتها "تضحكلي الدنيا في ضحكتها و يسرقني الوقت في قعدتها دي بتاخد العقل بحلاوتها انا مقابلتش اجمل منها تتدلع تختارعلي ذوقها و بسيبها علي راحتها بشوقها عيني بتحسدها علي هدوئها انا مببطلش كلام عنها دي بنت ناس و تختلف عن كل الناس ولو كان للقمر انعكاس هينعكس علي مرايتها دي بنت ناس بجمالها يشهد كل الناس و عيون جميلة مليانه احساس مبشوفش حد في رقتها بيروقلي الجو بروقانها اسمي بيحلو علي لسانها ولا حتي اربعه يملو مكانها لا هي و بس مفيش غيرها بتمزج لما اسمع صوتها بتمزج اوي لما ابسطها و موافق علي كل شروطها مش شايف في الدنيا دي غيرها دي بنت ناس و تختلف عن كل الناس ولو كان للقمر انعكاس هينعكس علي مرايتها دي بنت ناس بجملها يشهد كل الناس وعيون جميلة مليانه احساس مبشوفش حد في رقتها

أغنية أحمد سعد الجديدة 1 2 3

وكان قد طرح أحمد سعد حديثًا أغنية 1 2 3 التي حققت أكثر من 600 ألف مشاهدة، تقول كلماتها “أنا شفت كتير مآسي ملهمش بر راسي والظلم مكنش حبه وعمري ما كنت ناسي انا شفت كتير مآسي ملهمش بر راسي والظلم مكنش حبه وعمري ما كنت ناسي حصلي 1 2 3 انا فاكر كل حاجة خدوا مني كل حاجة مسابوش ولا اي حاجة حصلي 1 2 3 انا فاكر كل حاجة خدوا مني كل حاجة مسابوش ولا اي حاجة الصبر حلو اه بس اللي جي وراه دمار والقلب مات والفاتحة عاللي فات الصبر حلو اه بس اللي جي وراه دمار والقلب مات والفاتحة عاللي فات”.