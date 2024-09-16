بعد معاناة مع المرض.. هل تعود كندة علوش إلى الدراما قريباً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن صنّاع مسلسل “أعراض انسحاب” للفنان أمير كرارة يستمرّون في التفاوض مع النجمة كندة علوش لإقناعها بالانضمام الى أبطال العمل.

وأكدت مصادر من داخل العمل أن كندة تفكر جدّياً في العودة إلى الشاشة ولقاء جمهورها بعد توقّفها لفترة طويلة عن المشاركة في أعمال درامية، حيث كان آخر أعمالها الفنية، مسلسل “ستات بيت المعادي” الذي عُرض عام 2021.

يُذكر أن مسلسل “أعراض انسحاب” ينتمي الى نوعية الأعمال الاجتماعية، وهو مكوّن من ثماني حلقات، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة.

وكانت كندة علوش قد تصدّرت منصات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد إعلانها عن إصابتها بمرض السرطان، وهو الأمر الذي اضطرها للاحتجاب عن الأضواء طوال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أن زوجها عمرو يوسف كان من أهم الداعمين لها.

وأشارت كندة في تصريحاتها إلى أن والدتها أيضاً أُصيبت بهذا المرض، وهو ما جعلها تشعر أحياناً بالإحباط.

وكان أمير كرارة قد أعلن غيابه عن موسم رمضان المقبل 2025، بعد مشاركته في رمضان الماضي 2024 بمسلسل “بيت الرفاعي”، والذي شاركه في بطولته الفنانون: أحمد رزق، دنيا المصري ورحاب الجمل.