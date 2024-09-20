ماذا قال سلمان خان على النزال المرتقب بين جوشوا ودوبوا في لندن برعاية "موسم الرياض"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق نجم بوليوود العالمي سلمان خان على النزال المرتقب بين الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، والملاكم البريطاني دانيال دوبوا والمقرر إقامته في استاد ويمبلي في لندن غدًا السبت برعاية "موسم الرياض".

وأعاد سلمان خان نشر الملصق الدعائي الخاص بالمباراة عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "أتمنى فوز الأفضل".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا عن نفاد تذاكر النزال المنتظر تحت شعار "كامل العدد"، ومن المتوقع أن يشهد النزال حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم في مختلف المجالات الفنية والرياضية حول العالم وسط تغطية إعلامية عالمية.

شهد "موسم الرياض" خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات الرياضية المميزة كان آخرها نزال بين الملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد، والملاكم الأوزبكستاني مادريموف الذي أقيم مطلع شهر أغسطس الماضي في ملعب بنك كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية وانتهت لصالح كروفورد.

وعلى الجانب الآخر كشف تركي عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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