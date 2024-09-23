بالحجاب.. انهيار فيفي عبده حزنا على ضاضا نجل إسماعيل الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة فيفي عبده الطفل رضا الليثي نجل الفنان إسماعيل الليثي الذي توفي أول أمس، إثر سقوطه من اعلى إحدى الشرفات.

ووجهت فيفي عبده في فيديو عبر حسابها على موقع "تيك توك"، رسالة إلى أسرة رضا الليثي، قائلة: أنا عارفة أن قلبكم مولع نار البقاء لله في ابنكم، خد عين يا حبيبي والله راح ربنا معاكم، أكيد كل اللي بيشوف بيقول ربنا معاكم، في الجنة ونعيمها إن شاء الله كل الناس بتدعيله".

وتابعت فيفي عبده: "أنا شخصيا كنت بحبه جدا جدًا.. مش عارفة حاسه إن دي صدمة دمرتنا كلنا بصراحة بس ميعظمش عن اللي خلقه حبيبي الله يرحمه".

ووجهت رسالة إلى أسرة رضا، قالة: "شد حيلك يا إسماعيل إنت وشيماء معلش أنا عارفة قلبكم نار دلوقتي الله يكون في عونكم وعون كل الناس اللي بتحبه الله يرحمك يا ضاضا الله يرحمك يا حبيبي في الجنة ونعيمها بإذنك يارب".

@fifiabdouofficial ♬ original sound - Fifi Abdou

ودع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي نجله برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "ابني وابن عمري في ذمة الله".

وتم تشييع الجثمان الطفل رضا السبت الماضي، عقب خروجه من إحدى المستشفيات في محيط منطقة إمبابة.



وأقيم عزاء رضا إسماعيل الليثي أمس الأحد بمنطقة إمبابة وهي المنطقة التي يسكن بها المطرب إسماعيل الليثي، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء.

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