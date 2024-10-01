شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: فخور بسكك حديد مصر وعشت تجربة ممتعة فى رحلة للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بسكك حديد مصر، وذلك فى تصريح خاص لليوم السابع، مشيدا بالتطور الملحوظ الذى تم فى سكك حديد مصر سواء فى مستوى القطارات أو النظافة والمواعيد المنضبطة، مشيرا إلى أنه عاش تجربة ممتعة في رحلة من القاهرة للإسكندرية، حيث سافر برفقة مجلس إدارة النقابة لتسلم مسرح النقابة في الإسكندرية.

وتسلم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، مسرح نقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية على أن يكون الافتتاح خلال شهرين.

وقال الدكتور أشرف زكي إن تسلم المسرح حلم وتحقق، وأن كراسي المسرح عمرها 100 سنة وبالتالي المسرح سيكون أمانة في عنق النقابة، موجها الشكر لاندريا زكي والقس محسن نعيم لتسهيل إجراءات تسلم المسرح.

وفي سياق مختلف كانت نقابة المهن التمثيلية أنتجت فيلم Game World وهو "أول فيلم سينمائي من إنتاج نقابة المهن التمثيلية من تأليف وإخراج روان الغابة وبمشاركة نخبة من ممثلي نقابة المهن التمثيلية، والذي كان مقرر عرضه في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل بإحدى سينمات أكتوبر.

وتعد هذه التجربة تجربة فريدة من نوعها ليس فقط دعم من النقابة لأعضائها ولكن أيضا لأنها أول تجربة سنيمائية من إنتاج النقابة.

الفيلم تجربة سينمائية استخدمت فيها أفضل وأحدث التقنيات السنيمائية الحديثة كما أنها تعد التجربة الثانية للمخرجة روان الغابة بعد عودتها من الولايات المتحدة الامريكية وانهاء دراستها في لوس انجلوس، وشارك في التجربة مدير التصوير حسام حبيب، والأعمال التنقية بالتعاون مع شركة اورما.



اشرف زكى بصحبة عدد من اعضاء النقابة



اشرف زكى بصحبة عدد من اعضاء النقابة فى رحلة من القاهرة للاسكندرية



اشرف زكى بصحبة عدد من اعضاء النقابة فى رحلة من القاهرة للاسكندرية



اشرف زكى بصحبة عدد من اعضاء النقابة فى رحلة من القاهرة للاسكندرية

اشرف زكي