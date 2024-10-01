شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يبدأ تصوير فيلمه الجديد الشاطر بتوقيع أحمد الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم أمير كرارة تصوير فيلمه الجديد الشاطر مع المخرج أحمد الجندى، الأيام الماضية، حيث صور عددا من المشاهد داخل الديكور الخاص بالعمل، على أن ينتقل إلى أماكن تصوير أخرى الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تشارك فى البطولة النسائية النجمة هنا الزاهد، حيث يعد التعاون الأول بين هنا وكرارة فى السينما، ومن المتوقع أن يكون الفيلم مفاجأة كبيرة فى السوق السينمائى.

وتعاقد على المشاركة في بطولة العمل كل من أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، ومازالت الشركة المنتجة تتعاقد مع عدد من الممثلين الفترة المقبلة، حيث رشح المخرج أحمد الجندى عدد من الممثلين سيتم الإعلان عنهم قريباً.

وكان قد قدم أمير كرارة آخر أعماله السينمائية فيلم البعبع، ولاقى نجاحا كبيراً فى السينما، وشارك فى بطولة العمل كلا من ياسمين صبرى، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

يشار إلى أن أمير كرارة قدم مسلسل في رمضان الماضى بعنوان بيت الرفاعى من بطولة أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر.