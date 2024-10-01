شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة تحتفل بمرور 36 عاما على افتتاح دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة الثقافة بمرور 36 عاما على افتتاح دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية رئيس دار الأوبرا المصرية د. لمياء زايد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر بإقامة حفل فنى كبير يحييه عدد من فرق الموسيقى العربية والبالية والغناء بالاوبرا ويحضره وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو وعدد من الشخصيات العامة والفنانين.

المعروف أن دار الأوبرا المصرية افتتحت فى 10 أكتوبر عام 1988 وتضم سبعة مسارح هى الكبير، الصغير والمكشوف إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة ومنذ افتتاحها تلعب دورًا هاماً في إثراء الحياة الفنية في مصر كما باتت مزاراً ومتنفساً فنياً لمختلف فئات الجمهور المصرى والجاليات العربية والاجنبية، كما أتاحت الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة.

بالإضافة إلى الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه وأوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض الفنون التشكيلية ومهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء حتى اصبحت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربى وقارة أفريقيا وأمست أحد العلامات المميزة فى تاريخ مصر الثقافى والفنى بما تمتلكه من امكانات فنية وبشرية.