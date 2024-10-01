شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة ومدحت العدل يدعمان لبنان بعد الأحداث المأساوية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن فى مصر والوطن العربى على دعم لبنان والدعاء لها ولشعبها بعد الأحداث المأساوية التى تعرضت لها مؤخرا، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتبت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها بموقع "x": "كل شبر من لبنان إلنا 10452 km مربع وما منستغني عن ولا شبر، جنوب لبنان هو قلبو ونبضو، الموت والجحيم لأي إجر غريبة بتفكر تدعس على أرضو، الله يقوي شبابنا بالجنوب والجيش اللبناني".



كارول سماحة عن لبنان

أما الكاتب والسيناريست مدحت العدل حرص هو الآخر على الدعاء للبنان، حيث كتب عبر خاصية الاستوري على "انستجرام": "اللهم كن معهم في كل لحظة، وامسح دموعهم بيدك الرحيمة، واغمر قلوبهم بالسكينة، والاطئنان بالله، نعلم أن الفرج قريب، فنحن نستودعك أهلنا وأحباءنا في لبنان، ونسألك أن تفرج كربهم وتبدل خوفهم أمانا وألمهم فرحا".

وكانت النجمة إليسا أعلنت مؤخرا من خلال مكتبها الإعلامي عن تأجيل حفلها في قبرص، بسبب الأوضاع في لبنان، موجهة الاعتذار لجمهورها، ومطالبة الجميع بالصلاة والدعاء للشهداء والمصابين.



مدحت العدل

وقالت إليسا خلال بيانها الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تدهورت الأوضاع الأمنية في بلدي الحبيب لبنان في الأيام الماضية بشكل دراماتيكي، وهذا ما جعلني مثل أي مواطنة لبنانية أشعر بالقلق المتزايد على وطني".

وتابعت: "وفي الوقت نفسه كنت ملتزمة بحفل في قبرص منذ أكثر من خمسة أشهر، فبدأت مفاوضات مع المنتجين لإلغائه، احترامًا لأهل بلدي وللشهداء من الأبرياء والمدنيين الذين يسقطون بالعشرات".

كما أضافت: "وبعد الوصول إلى قبرص تمكنت من التوصل مع المنتجين إلى اتفاق على تأجيل الحفل، ريثما تعود الأوضاع إلى طبيعتها بإذن الله وسط تفهم مشكور من المنظمين".