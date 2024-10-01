شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد يستكمل رحلته فى تونس الخضراء ولقاء مع سوسن بدر فى "سولد أوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الإعلامى محمود سعد جولته فى تونس ببرنامجه "سولد أوت – كامل العدد" على قناة "CBC"، حيث يُعرض الجزء الثانى من رحلته يوم الخميس المقبل، ضمن سلسلة من 3 حلقات يقدمها من تونس الخضراء.

ويسلط محمود سعد الضوء خلال الحلقة على العديد من المناطق منها سيدى بوسعيد لأبو الحسن الشاذلى لقرطاچ ومسجد الزيتونة والأسواق الشعبية، كما يستعرض الأكلات التقليدية والهريسة التونسية والرموز الثقافية.

وفى حلقة يوم الجمعة من البرنامج، تحل سوسن بدر ضيفة على "سولد أوت" فى تمام الساعة التاسعة مساء، فى لقاء جماهيرى يناقش أهمية الدراما العائلية وعلاقة سوسن بدر بالجيل الذهبى من الفنانين والمخرجين إلى جانب حديث خاص عن النجومية وتصدر المشهد الفنى.



سوسن بدر



حلقة سوسن بدر في سولد أوت