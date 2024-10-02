شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان جدة إيناس عز الدين بعد صلاة ظهر اليوم من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت المطربة إيناس عز الدين وفاة جدتها مديحة حنفى، التى رحلت عن عالمنا مساء أمس، وذلك من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ماما ديدا ما بقتش فى حضنى خلاص مش هشوفها تانى خلاص سابتنى لوحدى، ماما ديدا فى ذمة الله".

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد العمرى بالإسكندرية والدفنة بمقابر العامود، والعزاء بمنزلها بعد صلاة العشاء.

وكان النجم على الحجارقدم الفنانة إيناس عز الدين خلال حفل 100 سنة غنا الذى أقيم اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، احتفالا بذكرى الموسيقار بليغ حمدى، وقدمت إيناس أغنية "حب إيه" لأم كلثوم وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.